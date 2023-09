Wer ist der tote Mann in der Oberen Argen in Wangen?

Passanten haben eine Leiche in der Oberen Argen in Wangen (Landkreis Ravensburg) treiben sehen. Auch vier Tage danach steht die Polizei vor einem Rätsel.

22.09.2023 | Stand: 14:53 Uhr

Wer ist der tote Mann, der am Montagabend aus der Oberen Argen in Wangen (Landkreis Ravensburg) geborgen worden war? Diese Frage bleibt unbeantwortet – auch nachdem mehrere Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen sind.

Toter Mann in Fluss in Wangen: Obduktions-Ergebnis liegt vor

Der Kriminalpolizei Ravensburg liegt nun das Ergebnis der Obduktion des Unbekannten vor, die am Mittwochvormittag durchgeführt worden war. Das Ergebnis: Es gebe keine Hinweise, die auf Gewalteinwirkung durch Dritte hindeuten.

So beschreibt die Polizei den Toten aus der Oberen Argen

Die Identität des Mannes sowie die Umstände seines Todes weiterhin unklar. Das weiß die Polizei bislang über den Mann - wer kann Hinweise geben?

Der Unbekannte ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, zwischen 30 und 50 Jahre alt und hat eine normale Statur, rot-blonde kurze Haare und braune Augen.

Außerdem trug er einen roten Fünf-Tage-Bart

Was auffällig ist: Im Oberkiefer fehlen ihm Zähne. Der Mann hat lediglich zwei Zähne und zwei Zahnstümpfe, was aber wohl bereits zu Lebzeiten so war.

Der Mann trug außerdem eine schwarze Jeans, darunter eine grün-orangene Badehose mit Blumenmuster, einen braunen Ledergürtel mit silberner Metallschnalle, ein grau-grünes T-Shirt und schwarze Socken.

Hinweise an die Kripo Ravensburg

Passanten hatten die Leiche des Mannes am Montagabend nahe dem Bleicheweg in Wasser treiben sehen. Wer den Mann in den vergangenen Tagen gesehen hat oder andere Hinweise geben kann, soll sich bei der Kripo Ravensburg melden unter der Telefonnummer 0751/803-4444.

Polizei meldet zwei Tote in Wangen an einem Tag

Der tote Mann aus der Oberen Argen war übrigens nicht der einzige, den die Polizei am vergangenen Mittwoch in Wangen vermeldete. Ein 63-Jähriger, der seit Donnerstagabend vermisst worden war, wurde Tage später in einem Wald nördlich von Wangen gefunden. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann mit seinem Mountainbike einen Unfall hatte.

Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es derzeit nämlich nicht. Der Wangener war am Freitag nicht wie üblich an seinem Arbeitsplatz erschienen und wollte an dem Morgen mit seinem blauen Rad die 14 Kilometer lange Strecke nach Kißlegg-Zaisenhofen fahren.

93-jähriger Segler aus dem Bodensee geborgen

Darüber hinaus wurde der 93-jährige Segler, der vor knapp zwei Wochen auf dem Bodensee bei Lindau über Bord gegangen war, ebenfalls tot geborgen.