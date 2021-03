Trachtenverein Heimenkirch freut sich auf neues Vereinsheim

Die Trachtler bauen Räume im Untergeschoss der Grundschule zu einem Proberaum um. Die Mitglieder packen kräftig an und werden von örtlichen Firmen unterstützt.

23.03.2021 | Stand: 18:02 Uhr

Noch in diesem Jahr geht für die Mitglieder des Trachtenvereins „Leiblachtaler“ Heimenkirch ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung: Sie werden ihr eigenes Vereinsheim beziehen.

Vor den Erfolg aber haben die Götter den Schweiß gesetzt. Weit über 1000 Stunden haben die Trachtler bisher an ihrem künftigen Domizil gearbeitet. Es befindet sich im Untergeschoss der Grundschule, in den ehemaligen Räumen der Schulküche und des Werk- und Handarbeitsraums.

Bürgermeister und Gemeinderat stehen voll dahinter

Hubert Kolb, bis 2016 Vereinsvorsitzender, kannte als Hausmeister die Räumlichkeiten der Schule. Das Ansinnen der Trachtler, sie zu nutzen, stieß bei Bürgermeister Markus Reichart und den Gemeinderäten auf offene Ohren. Peter Weiß entwarf den Plan für einen Umbau. Am 16. April 2019 begannen schließlich die Arbeiten.

Eine Wand zum Treppenhaus der Schule wurde eingezogen, dann die Wand zwischen Küche und Werkräumen herausgebrochen und alle Geräte und Schränke abgerissen. An den Wänden wurde der Putz bis auf die Mauer entfernt. „Das war eine sehr staubige Angelegenheit“, erinnern sich Peter Weiß und Hansjörg Baldauf.

Inzwischen ist der Umbau weit fortgeschritten. Es wurde viel Holz verarbeitet, was den Räumen eine warme, angenehme Atmosphäre gibt. Das macht sich schon beim Windfang nach der Eingangstür bemerkbar. Hier ist ein originäres Fenster eingebaut. Im Türrahmen zum Aufenthaltsraum steht in großen Lettern „Griaß di“. Auf der Rückseite dann „Pfiad di“, sodass Gäste immer wissen, auf welcher Seite sie stehen. In die Tür zu den sanitären Anlagen und dem Inventarraum ist eine Motiv-Scheibe mit einem Trachtenpärchen eingelassen.

Lesen Sie auch

Traditionspfleger Oberstaufner Trachtler verschieben Jubiläumsfeier um ein Jahr

Dieser Bereich ist ebenso fertiggestellt, wie das Büro. Im Proberaum werden zur Zeit die letzten Feinarbeiten durchgeführt. Der Tanzkreis auf dem Parkett ist angelegt. Die großen Schränke zur Verwahrung der Trachten stehen und beim Fahnenschrank mit Schiebetüre werden die letzten Handgriffe durchgeführt. An dieser Tür werden noch Spiegel angebracht, damit beim Wertungsplatteln alles klappt. Am ehemaligen Kamin ist ein Teil des Mauerwerks freigelegt. Auch im Aufenthaltsraum wurden Teile der Mauer frei gelassen. So ist durch Fenster zu sehen, wie vor rund 70 Jahren gebaut wurde.

Bauleiter für die Innenausstattung sind Peter Weiß und Florian Baldauf. „Aber alle Mitglieder des Vereins bringen sich nach besten Kräften ein. Sonst ginge das nicht“, machen sie klar. Unterstützt werden sie auch von Heimenkircher Firmen. Bei ihnen können sie unter anderem Maschinen nutzen. Vergeben wurden nur die Arbeiten der Elektroinstallation.

Auch der Kirchenchor nutzt den Proberaum

Die Trockenlegung des Fundaments und die Außenfassade mit Fenstern hat die Gemeinde übernommen, die das Projekt auch mit 50.000 Euro bezuschusst. Die Kostenaufstellung für das Projekt liegt bei 90.000 Euro. Durch die enormen Eigenleistungen liegen sie im geplanten finanziellen Rahmen. Ist das Vereinsheim fertig, wird auch der Kirchenchor dort üben. Die Sänger haben im Inventarraum ebenfalls einen Platz für ihre Utensilien.