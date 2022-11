Nachfolger gesucht: Trainer Daniel Dominikovic tritt beim FC Scheidegg zurück

Der Coach reagiert noch vor der Pause auf die sportliche Misere in der Kreisliga A. Bis die Nachfolge geklärt ist, übernimmt ein alter Bekannter interimsweise.

21.11.2022 | Stand: 18:50 Uhr

Der FC Scheidegg hat einen neuen Trainer. Oder besser gesagt: Er sucht einen neuen. Kurz vor der Winterpause ist Coach Daniel Dominikovic zurückgetreten. Beim abstiegsgefährdeten Fußball-Kreisligisten steht nun mit Tobias Karg eine interne Lösung an der Seitenlinie, „bis ein Nachfolger gefunden ist“, sagt Vorsitzender Hannes Stocklauser auf Nachfrage unserer Redaktion.

Daniel Dominikovic war knapp anderthalb Jahre Coach in Scheidegg

Der Österreicher Daniel Dominikovic (47) hatte den FC Scheidegg im Sommer 2021 übernommen, aus dem Corona-Wirrwarr herausgeführt, die sehr junge Mannschaft weiterentwickelt und gleich einen guten sechsten Platz in der Kreisliga A erreicht. Allerdings wurde dieser Aufschwung in dieser Saison gebremst. Nach zwölf Spielen hatte Scheidegg schon acht Niederlagen auf dem Konto (unter anderem ein 0:8 in Aichstetten) und war Vorletzter.

Daraufhin zog Dominikovic die Reißleine. In der Trainingswoche nach dem 1:4 gegen Röthenbach erklärte er seinen Abschied. „Er hatte das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr bis zum Letzten erreicht und wollte im Sinne des Vereins ein Zeichen für eine Veränderung setzen“, sagt Stocklauser. Er bedauere diesen Schritt, denn Dominikovic sei stets sehr engagiert gewesen und habe immer großen Einsatz und Elan gezeigt. Zugleich sagt Stocklauser aber auch: „Wir respektieren seine Entscheidung.“

Ex-Kapitän stand beim A-Liga-Spiel am Sonntag an der Linie

Nachdem die Trainer im Westallgäuer Amateurfußball derzeit bekanntlich nicht auf der Straße liegen, greift beim FC Scheidegg eine Interimslösung: Tobias Karg übernimmt die sportliche Verantwortung. Er stand bereits am Sonntag beim 2:1-Auswärtssieg in Isny an der Seitenlinie.

Der 39-Jährige kennt den Verein in- und auswendig. Der frühere Kapitän zog jahrelang im zentralen Mittelfeld die Fäden. Dank seiner exzellenten Schusstechnik war er nicht nur bei Freistößen auch immer für ein Tor gut. Erfahrung hatte Karg auch beim FV Rot-Weiß Weiler als Landesliga-Stammspieler sowie zuvor beim FC Lindenberg in der Bezirksliga gesammelt. Zudem ist „ToKa“, so sein Spitzname in Fußballerkreisen, als Zweiter Vorsitzender beim FC Scheidegg in die Vereinsarbeit eingebunden.

Vorsitzender des FC Scheidegg nimmt Mannschaft in die Pflicht

„Es ist eine sportlich herausfordernde Situation“, sagt Stocklauser über den Abstiegskampf, der in der Saisonplanung des Vorjahressechsten so nicht einkalkuliert war. Zwei Spiele sind es noch bis zur Winterpause. Am 19. März beginnt die Rückrunde. „Eine lange Rückrunde im Abstiegskampf“, sagt Stocklauser – in der es für den ganzen Verein gelte, an einem Strang zu ziehen. Der Vorsitzende nimmt dabei die Mannschaft in die Pflicht: „Du musst Sonntag für Sonntag alles geben. Jetzt musst du liefern.“

Trotz des derzeit drittletzten Platzes (elf Punkte aus 13 Spielen) sei noch alles drin: „Es sind noch einige Spiele.“ Zudem entspannt sich die Personalsituation langsam. Pius Wilges und Yannick Sailer stehen schon wieder auf dem Platz, Andre Eckart und Alexander Wetzel kehren auch bald wieder zurück.

