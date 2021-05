Transfercoup: EV Lindau holt neuen Torhüter aus der DEL2

Matthias Nemec wechselt aus Heilbronn zum EV Lindau. Er gehörte zu den Topspielern der Zweiten Liga. Welche Verbindung er bereits nach Lindau hatte.

11.05.2021 | Stand: 07:18 Uhr

Dem EV Lindau ist ein echter Transfercoup gelungen. Mit Matthias Nemec wechselt einer der Top-Torhüter der DEL2 von den Heilbronner Falken an den Bodensee. Und dort soll der 30-Jährige auch langfristig bleiben: Er hat bei den Islanders einen Dreijahresvertrag unterschrieben.

Da auch Eigengewächs Dominik Hattler, der mit fünf Jahren beim EV Lindau angefangen und sämtliche Jugendteams durchlaufen hat, für eine weitere Saison verlängert hat, ist das Torhüter-Trio nach dem Weggang von Lucas Di Berardo wieder komplett. Zusätzlich sollen die Goalies der U20 die Chance haben, sich im Training des Oberligakaders zu beweisen.

Matthias Nemec hat für die Augsburger Panther gespielt

Nemec ist vielen Lindauern noch aus seiner Zeit in Ravensburg bekannt. Dort begann er 2007 seine Karriere in Deutschland und arbeitete sich aus der U20 über die 1b bis hoch zu den Towerstars. Fünf Spielzeiten stand er für die Oberschwaben in der DEL2 im Tor. Dank einer Förderlizenz machte er auch zwei Spiele bei den Augsburger Panther in der DEL. „Mit Nemo haben wir sicher einen der stärksten Torhüter in der gesamten Oberliga langfristig für uns gewinnen können. Er wird der Mannschaft mehr Stabilität geben“, sagt Sportlicher Leiter Sascha Paul, der mit dem Neuzugang gemeinsam im Nachwuchsbereich gespielt hat.

Nach seiner Zeit in Ravensburg spielte der Deutsch-Tscheche in Riessersee, Freiburg und Heilbronn. In der DEL2 stehen 266 Einsätze in seiner Vita.

Neben dem Eishockey hat sich Nemec ein kleines Business aufgebaut. Er designt in Kooperation mit Ex-Islanders Stürmer Timo Krohnfoth Eishockey-Helme für komplette Mannschaften – aktuell zum Beispiel das DEL-Team Ingolstadt. Das war für ihn sicherlich auch ein Grund, an den Bodensee zu wechseln.

Lesen Sie auch

Senkrechtstarter Krauß und der ESVK sind heiß auf die Play-offs Eishockey

Kader des EV Lindau für die Oberliga-Saison 2021/22 (aktueller Stand)