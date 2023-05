Diese sportliche Familie aus Lindenberg räumt im Duathlon so richtig ab

Kathrin Kleindienst vom Tri-Club Lindenberg ist Bayerische Vizemeisterin im Duathlon. Auch die Töchter sind schnell unterwegs. Von einem Debüt mit Schuhwechsel.

21.05.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Duathlon ist Familiensache. Zumindest bei dieser Familie. Bei der Bayerischen Meisterschaft hat Kathrin Kleindienst vom Tri-Club Lindenberg in ihrer Klasse die Vizemeisterschaft geholt. Ihre Töchter waren ebenfalls schnell unterwegs: Paula Kleindienst wurde Jugendmeisterin, ihre Schwester Lara stürmte auch aufs Podest.

Kathrin Kleindienst wird Bayerische Vizemeisterin

Beim 29. Kraillinger Duathlon in Planegg im Landkreis Starnberg wurde die Bayerische und Oberbayerische Meisterschaft der Erwachsenen über die Sprintdistanz ausgetragen. Im Vergleich zum Triathlon fällt beim Duathlon das Schwimmen weg. Das Rennen ist dennoch in drei Abschnitte unterteilt. In diesem Fall mussten die Zweikämpfer erst 5,1 Kilometer laufen, dann 25 Kilometer radeln und zum Abschluss nochmals 2,8 Kilometer laufen. Die flache Laufstrecke verlief als Rundkurs über Schotter- und Waldwegen, die Radstrecke wollte in Sternform auf flachem Kurs bewältigt werden.

Kathrin Kleindienst ging für den Tri-Club Lindenberg an den Start, bei dem sie auch als Jugendtrainerin engagiert ist. Die erste Laufstrecke ging sie ruhig an, um nicht zu überpacen. Auf der folgenden Radstrecke herrschte Windschattenverbot. Das bedeutete: kurz durchatmen und mit gutem Schnitt durchkommen. Im abschließenden Lauf mobilisierte die Westallgäuerin nochmals alle Kräfte, um die inzwischen schweren Beine bis ins Ziel zu bewegen.

(Lesen Sie auch: Top-Talent aus Lindenberg: Das ist Läuferin Jara El-Chaikh von der LG Westallgäu)

Mit Erfolg: Kathrin Kleindienst kam als elfte Frau ins Ziel – und wurde Bayerische Vizemeisterin in ihrer Altersklasse W45. Ihre Gesamtzeit betrug 1:32:12 Stunden. Auf die Siegerin fehlten ihr etwas mehr als zwölf Minuten.

Kleindienst-Schwestern starten bei der Nachwuchsmeisterschaft im Cross-Duathlon

Die Titelkämpfe für die Schüler A bis einschließlich Junioren wurden im oberpfälzischen Deining ausgetragen. Auch hier war Laufen, Radeln, Laufen angesagt. Die Laufstrecke ähnelte einem leichten Crosslauf. Auf der Radstrecke, die als Rundkurs durch das Gelände verlief, waren nur Mountainbikes erlaubt. In beiden Fällen waren kleineren Hindernissen eingebaut.

Paula Kleindienst vom Tri-Club Lindenberg ging bei der weiblichen Jugend B an den Start. Gleich zu Beginn setzte sich die 14-Jährige an die Spitze des weiblichen Starterfeldes und kam als Führende nach 1,4 Kilometern in die Wechselzone. Nach dem Wechsel ging sie gleichzeitig mit drei weiteren Teilnehmerinnen auf die 6,9 Kilometer lange Radstrecke. Dort trat sie kräftig in die Pedale und kam mit einem Vorsprung von 25 Sekunden zum zweiten Wechsel. Auf dem letzten Kilometer ließ sie dann nichts mehr anbrennen – und kam nach einem starken Rennen als Bayerische Meisterin ihrer Klasse ins Ziel.

(Lesen Sie auch: Ein Comeback, viel Trost und 99 Prozent: Das war das denkwürdige Landesliga-Derby)

Ihre ältere Schwester Lara (ebenfalls Tri-Club) startete bei den Juniorinnen. Sie musste zwei Kilometer laufen, 9,2 Kilometer radeln und am Schluss nochmals einen Kilometer laufen. Bei ihrem ersten Duathlon ging die 19-Jährige mit Respekt an den Start. Sie lief ihr eigenes Tempo, absolvierte sicher beide Schuhwechsel und kam nach 43:05,70 Minuten als Dritte ins Ziel. Mit ihrer Leistung war die Debütantin zufrieden.

Hintergrund: Das ist der Tri-Club Lindenberg