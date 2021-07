Ein Trickdieb fragt einen 76-Jährigen in Nonnenhorn nach Wechselgeld für das Parken - und klaut ihm 700 Euro aus dem Geldbeutel. Polizei sucht nach Zeugen.

26.07.2021 | Stand: 14:57 Uhr

Ein Trickdieb hat einem 76-Jährigen in Nonnenhorn 700 Euro aus dem Geldbeutel geklaut.

Wie die Polizei mitteilt, sprach der unbekannte Täter den 76-jährigen Augsburger am Samstagmittag am Rathaus in Nonnenhorn an. Er Dieb fragte nach Wechselgeld für den Parkautomaten.

Dabei gelang es dem Täter laut Polizei, in den Geldbeutel seines Opfers zu greifen und aus diesem 700 Euro in Scheinen zu entwenden. Danach entfernte sich der Täter. Erst später bemerkte das Opfer den Diebstahl.

Trickdieb klaut Mann in Nonnenhorn 700 Euro aus Geldbeutel

Der 76-Jährige beschreibt den Täter als 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Es habe kurze schwarze Haare und einen dunklen Hautton. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen.

Die Polizei Lindau nimmt telefonisch unter 08382/9100 Zeugenhinweise entgegen. Die Polizei rät, niemals den Geldbeutel aus der Hand zu geben oder fremden Personen zu ermöglichen, in den eigenen Geldbeutel zu greifen.

Lesen Sie auch

Polizei sucht Zeugen Überfall in Kempten: 25-Jähriger gewürgt und bestohlen

Mehr Polizeimeldungen aus dem westlichen Allgäu und der Bodensee-Region lesen Sie hier.