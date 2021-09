Philipp Walter ist neu in der Geschäftsführung von Liebherr-Aerospace. Zuvor hat er in Asien und den USA gearbeitet. Für welchen Bereich er in Lindenberg zuständig ist.

07.09.2021 | Stand: 19:53 Uhr

Die Geschäftsführung von Liebherr-Aerospace in Lindenberg ist wieder komplett. Mit Wirkung zum 1. September ist Philipp Walter zum neuen kaufmännischen Geschäftsführer bestellt worden. Er hatte zuvor leitende Positionen bei anderen Unternehmen der Liebherr-Gruppe inne. Walter leitet das Unternehmen zusammen mit dem technischen Geschäftsführer, Dr. Klaus Schneider, und Martin Wandel, dem Geschäftsführer für Produktion. Die Personalie hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt.