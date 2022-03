Trockenes Gras angezündet: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

In Wangen mussten zweimal Feuerwehren ausrücken, weil Menschen trockenes Gras angezündet hatten. Insgesamt verbrannten etwa 1000 Quadratmeter.

Leicht brennbar ist derzeit das Gras auf vielen Wiesen rund um Wangen. In den vergangenen Tagen mussten Feuerwehren zweimal ausrücken, um derartige Brände zu löschen. Das teilte die Polizei nun mit.

Im ersten Fall habe eine 17-Jährige am Mittwoch im Bereich Oberweiler (bei Leupolz) trockenes Gras auf ihrem Grundstück entzündet - das Feuer geriet außer Kontrolle. Bis die Feuerwehr den Flächenbrand löschen konnten, verbrannten etwa 800 Quadratmeter Land.

Kinder zündeln an Böschung: Gras fängt Feuer

Am Donnerstag zündelten dann zwei neun Jahre alte Kinder an einer Böschung in Neuravensburg. Erneut fing trockenes Gras Feuer. Die Flammen breiteten sich auf etwa 200 Quadratemeter aus, bevor die Wehr den Brand löschen konnte.

