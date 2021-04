Wegen der Pandemie fällt das Baumbaum-Brauchtum auch in diesem Jahr größtenteils aus. Was die Gemeinden planen und in welchen Dörfern trotzdem ein bisschen was geht.

19.04.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Er ist ein Symbol für den Frühling und die Fruchtbarkeit – und gehört zum Ortsbild dazu wie der Kirchturm: der Maibaum. In Zeiten von Corona ist aber bekanntlich alles anders. In den meisten Dörfern im Westallgäu ist das Maibaumaufstellen im Vorjahr ausgefallen. Und das Fest, das zu diesem Brauch gehört, sowieso. Aktuell sind Veranstaltungen verboten und Kontakte eingeschränkt. Dennoch wird es in einigen Kommunen einen Maibaum geben. Andere hingegen pausieren schweren Herzens erneut.