Trotz Verbot: Corona-„Spaziergang“ in Ravensburg mit 350 Teilnehmern

In Ravensburg protestieren über 300 Menschen gegen Corona-Regeln. Erlaubt war der "Spaziergang" hingegen nicht.

03.01.2022 | Stand: 17:32 Uhr

In Ravensburg gilt derzeit ein von der Stadt erlassenes Verbot von unangemeldeten Versammlungen mit „Spaziergangs“-Charakter. Dennoch haben sich nach Angaben der Polizei am Sonntag kurz nach 18 Uhr etwa 350 Personen auf dem Marienplatz in Ravensburg getroffen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren und durch die Innenstadt zu ziehen.

Nachdem die Versammlung nicht angemeldet worden war, wurden die Personen von der Polizei per Lautsprecher auf das geltende Verbot hingewiesen und aufgefordert, sich zu entfernen. Dieser Aufforderung wurde keine Folge geleistet, woraufhin die Polizei begann, Teilnehmende zu filmen.

Platzverweis für Corona-Protestler in Ravensburg

Ein Teilnehmer versuchte laut Polizei, eine Aufnahme zu verhindern. Weil er auch noch falsche Personalien angab, erhielt er einen Platzverweis.

Gegen einen weiteren Mann, der offenbar der Menge Anweisungen zum Laufweg gab, wurde Anzeige erstattet. Gegen 19.15 Uhr löste sich der Zug im Bereich des Marienplatzes wieder auf.

