TSV Heimenkirch verlängert vorzeitig mit Coach Fredy Huckenbeck

Das passt einfach: Trainer Fredy Huckenbeck bleibt auch in der Saison 2021/22 beim TSV Heimenkirch. Seit seiner Rückkehr an den Rehwinkel ist er ungeschlagen.

09.03.2021 | Stand: 12:14 Uhr

Seit 136 Tagen hat der TSV Heimenkirch kein Fußballspiel mehr absolviert. Und derzeit kann auch niemand seriös sagen, wann der Bezirksliga-Tabellenführer sein neuntes Saisonspiel wird bestreiten können. Nichtsdestotrotz treiben die sportlich Verantwortlichen die Zukunftsplanungen voran: Der Verein hat den Vertrag mit Trainer Fredy Huckenbeck (55) vorzeitig um eine weitere Spielzeit bis 30. Juni 2022 verlängert. Das hat Abteilungsleiter Axel Wagner am Montag bekannt gegeben.

Fredy Huckenbeck und TSV Heimenkirch seit November 2019 ungeschlagen

Huckenbeck und Heimenkirch – das passt einfach. In seiner ersten Amtszeit von 2009 bis 2014 ging es eigentlich nur bergauf. Und seit seiner Rückkehr an den Rehwinkel im November 2019 sieht es ähnlich gut aus: Seitdem hat Heimenkirch kein einziges Bezirksligaspiel verloren. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden in den vergangenen 16 Monaten zwar nur zwölf Spiele statt, doch dabei sprangen neun Siege und drei Remis heraus (38:12 Tore).

„Er hat einfach dieses gewisse Etwas, um oben anzugreifen“, sagt Wagner. „Er ist zwar keine 30 mehr, aber er brennt brutal und hat Feuer.“

Das sei auch jetzt während des Lockdowns zu spüren. Die Mannschaft darf zwar seit Wochen nicht mehr gemeinsam trainieren – doch der Coach hat dennoch die Zügel in der Hand. Mit virtuellen Teamsitzungen hat er stets Kontakt zur Mannschaft, es gibt gemeinsames Cybertraining und für jeden Spieler auch individuelle Trainingspläne (Laufen, Kräftigung), damit der Kader am Tag X, wenn es wieder losgeht, auch möglichst fit ist.

Denn es ist damit zu rechnen, dass die Vorlaufzeit recht kurz ist und es keine vier bis sechs Wochen Vorbereitungszeit geben wird.

Martin Durach bleibt Co-Trainer beim TSV Heimenkirch

Ebenfalls an Bord bleibt Co- und Torwarttrainer Martin Durach. Bei Matthias Ferber ist noch offen, inwiefern er die Tätigkeit als Co-Trainer mit seinem Engagement in der Abteilungsleitung verbinden kann. Er treibt derzeit unter anderem federführend den Umbau des Vereinsheims am Rehwinkel voran.

Neuzugang war in der Jugend beim FC Wangen

Auch in Sachen Spieler hat der Verein schon Nägel mit Köpfen gemacht. „Stand heute bleibt der Kader beisammen“, sagt Wagner. Dazu gehört auch der im Winter vom Kreisligisten ASV Wangen verpflichtete Abwehrspieler Marcel Mariner (20), der in der Jugend beim FC Wangen ausgebildet worden ist. Zudem sollen Spieler aus der A-Jugend eingebaut werden.