Das Landratsamt löst die Notunterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine in Heimenkirch bis Ende Juli auf. Kapazitäten seien inzwischen in Sauters vorhanden.

12.05.2022 | Stand: 18:55 Uhr

Im neuen Schuljahr werden wieder Grundschulkinder und Sportgruppen die Doppelturnhalle in Heimenkirch nutzen. Darüber hat das Landratsamt Lindau den Heimenkircher Bürgermeister Markus Reichart am Mittwochnachmittag per E-Mail informiert. Vorangegangen war ein längerer Mailwechsel zwischen Reichart und der Behörde.

