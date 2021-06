Uli Boettcher beichtet dem Publikum all seine inneren Konflikte

Der Kabarettist freut sich nach langerPause rieisig über seinen Auftritt in Lindenberg. Er ist eine Rampensau - doch im Lauf des Abends entdeckt er noch ganz anderer Typen in sich.

25.06.2021 | Stand: 16:15 Uhr

Wie hat dieser Mann die Bühne vermisst! Uli Boettcher lebt von großen Ansagen vor Publikum, vom Schimpfen und Scherzen mit den Leuten, vom Palavern, Kalauern und Parodieren – oft verbunden mit großen Gesten und wildem Mienenspiel. Jetzt steht er endlich wieder vor Menschen, die seinen geistreichen Humor aufsaugen wollen. Zwar dürfen nur 100 Gäste in den Lindeberger Löwensaal – doch die begrüßen ihn mit einem Applaus, der sich nach locker 500 anhört. Mit dem ersten neugierigen Blick in den Zuschauerraum und einem kleinen Augenzwinkern kriegt er sie. Uli Boettcher ist eine Rampensau. Aber nicht nur das. „Ich bin Viele“ behauptet der Ravensburger Schauspieler und Kabarettist in dem Programm, das er in Lindenberg spielt. Es ist sein erster Auftritt in einem Saal seit einem Dreivierteljahr.