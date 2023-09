Umfrage zur Landtagswahl: Was sich die Menschen in Lindenberg von der Politik wünschen

Nachhaltigkeit, ÖPNV, Kinderbetreuung, Rechtsruck: Wie die Bürgerinnen und Bürger im Westallgäu die Arbeit der Politiker wahrnehmen und was sich ändern muss.

25.09.2023 | Stand: 17:50 Uhr

Klima. Rechtsruck. Mittelstand. Bildung. Pflegenotstand. Das sind nur einige Schlagwörter, die am Samstag auf dem Stadtplatz in Lindenberg zu hören waren. Im Vorfeld der Landtagswahl am 8. Oktober war die Heimatzeitung mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Die Redaktion wollte wissen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, wie sie die Landespolitik wahrnehmen und welche Wünsche sie haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.