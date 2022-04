Unbekannte junge Frau schlägt 16-Jährige bei Party in Lindau

Bei einer Veranstaltung im Lindenpark in Lindau hat eine Unbekannte ein Mädchen geschlagen und ist danach verschwunden. Die Polizei sucht nach der Täterin.

20.04.2022 | Stand: 15:11 Uhr

Eine unbekannte junge Frau hat ein 16-jähriges Mädchen in im Lindenhofpark in Lindau geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war die Jugendliche am Dienstagabend bei einer Party im Lindenhofpark. Rund 80 Menschen feierten dort gemeinsam.

Party im Lindenhofpark: Unbekannte schlägt Jugendliche und verschwindet

Bei der Veranstaltung hat eine bislang unbekannte Täterin der 16-Jährigen einen Hieb verpasst und ist danach verschwunden. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise zur Tat und zur mutmaßlichen Täterin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Lindau unter der 08382/ 9100 zu melden.

