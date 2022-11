Unbekannte zertrümmern Gartenhäusschen in Lindau mit Axt und Hammer

Unbekannte zertrümmern mehrere Gartenhäuser in Lindau. Das Motiv ist unklar, die Ermittlungen der Polizei verlaufen schleppend.

Von Maike Daub

22.11.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Die Fenster in der Gartenhütte sind zerschlagen, das Sicherheitsglas zersprungen. Die blau-weiß-gestrichene Haustür liegt in Trümmern – genauso wie alles im Inneren. Die Mieterin steht mit ihrer Tochter und dem Besitzer vor dieser Zerstörung. „Es ist unglaublich, was hier passiert ist“, sagt der Vermieter. Anfang November waren Unbekannte in die Hütte im Pulvertobelweg in Lindau eingedrungen und haben einen Schaden in fünfstelliger Höhe angerichtet.

