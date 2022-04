Unfall auf dem Bauernhof: Kuh stürzt in Güllekanal

Die Feuerwehr rettet das Tier in einem zweistündigen Einsatz. Es gibt kein Happy End.

04.04.2022 | Stand: 17:39 Uhr

Es war ein außergewöhnlicher Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Wangen in Neuravensburg am Sonntagabend. Eine Kuh war auf einem Hof durch eine Wartungsöffnung in den darunter liegenden Güllekanal gestürzt und stand dort buchstäblich bis zum Hals in der Jauche.

Die Rettung des Tieres forderte von den Feuerwehrkräften jede Menge Kreativität und Improvisation, nicht zuletzt, weil die Wartungsöffnung mit nur 60 Zentimetern Durchmesser sehr klein war, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Montag berichtet. Unter der Aufsicht eines Tierarztes wurde das Tier für den aufwändigen Rettungsversuch ruhig gestellt, um es anschließend mit Hilfe einer Seilwinde des Rüstwagens und dem Einsatz eines Frontladers am Traktor des Landwirtes aus seiner Notlage zu befreien.

Komplizierte und schweißtreibende Rettungsaktion dauert zwei Stunden

Die laut Feuerwehr komplizierte und technisch anspruchsvolle sowie schweißtreibende Rettungsaktion dauerte gut zwei Stunden und verlangte den Einsatzkräften einiges ab. Gleiches galt für das Tier. Doch für die völlig entkräftete Kuh war die unfallbedingte Belastung am Ende doch zu viel. Sie starb kurz nachdem sie befreit worden war.

Lesen Sie auch

Feuerwehr im Einsatz Lastwagen verliert Ladung: B32 zwischen Opfenbach und Heimenkirch gesperrt

Für die Rettungskräfte endete dieser Einsatz gegen 21 Uhr.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu"