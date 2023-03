Motorradfahrer prallt auf der A96 bei Weißensberg gegen Stehtisch

Auf der A96 bei Weißensberg hat jemand einen Stehtisch verloren. Ein Motorradfahrer fuhr dagegen und verletzte sich bei dem Unfall.

17.03.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Bei einem Unfall auf der A96 bei Weißensberg (Landkreis Lindau) wurde ein Motorradfahrer am Donnerstagnachmittag verletzt. Der 61-Jährige befuhr die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau, teilt die Polizei mit. Kurz nach der Ausfahrt Sigmarszell prallte er gegen einen Stehtisch, der auf der linken Fahrspur lag.

Dabei verletzte sich der 61-Jährige am linken Schienbein. Er konnte jedoch einen Sturz verhindern und sicher auf dem Seitenstreifen anhalten. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand kein Schaden.

Stehtisch auf der A96 bei Weißensberg: Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten bereits vor dem Unfall über einen auf der A96 liegenden Gegenstand informiert. Sie waren jedoch nicht rechtzeitig vor Ort. Bisher kann die Polizei nicht nachvollziehen, wer den Stehtisch auf der Autobahn verloren hat. Zeugen des Unfalls oder Menschen, die andere Hinweise zu dem Vorfall geben können, sollen sich bei der Polizei Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100 melden.

