85-Jähriger fährt in Leitpanke und kippt später um

Ein Senior fährt in eine Leitplanke und fährt weiter. In Simmerberg wird er gestoppt - und kippt plötzlich um.

22.04.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Ein 85-Jähriger ist am Mittwoch in eine Leitplanke zwischen Burkatshofen und Simmerberg in eine Leitplanke gefahren und von der Straße abgekommen. Anschließend kippte er laut Polizei um und kam ins Krankenhaus. Der Mann war in einer Kurve mit der Leitplanke kollidiert. Als er von der Straße abkam, fuhr er noch drei Verkehrsschilder und zwei Leitpfosten um.

In Simmerberg kippt der Mann nach dem Unfall um

Als er einfach weiterfuhr, stoppte ihr ein anderer Autofahrer in Simmerberg. Dort kippte der 85-Jährige um und schlug mit dem Kopf auf der Straße auf. Die Polizei vermutet, dass der Senior gesundheitliche Probleme hatte. Der Schaden beträgt etwa 9.000 Euro.