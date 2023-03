Senior fährt Fußgängerin um - Frau verletzt

In Bodolz (Westallgäu) ist bei einem Unfall eine 79-jährige Frau verletzt worden. Ein Autofahrer hatte die Fußgängerin übersehen.

Unfall in Bodolz am Mittwoch: Beim abbiegen hat ein 81-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Bodolz eine 79-jährige Fußgängerin übersehen. Wie die Polizei berichtet, missachtete er den Vorrang der Frau, die auf dem Gehweg eine Einmündung überqueren wollte. Dabei erfasste der 81-Jährige die Fußgängerin - sie stürzte und zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Gegen den 81-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ein. Zudem informieren die Beamten die zuständige Führerscheinstelle vom Vorfall.

