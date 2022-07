Unfall in Hergatz: LKW-Fahrer drängt Radfahrer ab - der wird bei Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Hergatz im Westallgäu. Ein LKW hatte ihn zunächst überholt, dann aber abgedrängt.

02.07.2022 | Stand: 14:29 Uhr

Der Unfall in Hergatz passierte laut Polizei am Freitagmittag (1.7.22). Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer überholte einen in gleicher Richtung fahrenden Fahrradfahrer auf der Bregenzerstraße.

Beim Wiedereinscheren übersah der Lkw-Fahrer den Radfahrer laut Polizei und drängte ihn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 40-Jährige stürzte von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei schwer.

Hergatz: Schwer verletzter Radfahrer kommt nach Unfall ins Krankenhaus

Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei Lindenberg mit.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.