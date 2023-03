Betrunkener Fahrer rammt parkendes Auto - 15.000 Euro Schaden

Alkoholisiert sind zwei Männer Sonntagnacht durch Leutkirch gefahren und haben einen Unfall verursacht. Welcher von beiden am Steuer saß, ist noch unklar.

12.03.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein junger Mann in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Leutkirch gebaut. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein Zeuge den Unfall und informierte die Beamten. Nach Angaben des Zeugen kam ein Autofahrer, der auf der Wangener Straße stadtauswärts fuhr, nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er gegen einen Wagen, der am Straßenrand geparkt war.

Unfall in Leutkirch: Schaden von 15.000 Euro

Obwohl die linke Radaufhängung seines Autos abgerissen wurde, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. An der Einmündung zur Tautenhofer Straße stellte er sein Fahrzeug schließlich ab. Als die Beamten am Unfallort ankamen, trafen sie auf zwei 25-Jährige, die sich gegenseitig beschuldigten, das Unfallauto gefahren zu haben. Beide Männer waren stark alkoholisiert, aber unverletzt.

Die Beamten ordneten bei beiden eine Blutentnahme an und beschlagnahmten das Auto. Welcher der beiden Männer das Auto gefahren hatte, ist noch unklar. An den beiden Autos entstand ein Schaden von 15.000 Euro.

Weitere Meldungen aus dem Westallgäu lesen Sie hier.