In Lindenberg hat ein Feuerwehrmann wegen eines Unfalls einen Kreisverkehr absperren wollen. Dabei wurde er von einem Autofahrer genötigt.

27.10.2022 | Stand: 12:39 Uhr

Wegen eines Unfalls am Dienstagnachmittag in Lindenberg wollte ein Feuerwehrmann einen Kreisverkehr sperren. Laut Polizei fuhr ein uneinsichtiger Autofahrer trotz der Sperrung in den Kreisverkehr hinein. Der Feuerwehrmann stellte den Autofahrer daraufhin zur Rede. Doch dieser setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Um nicht angefahren zu werden, musste der Feuerwehrmann zur Seite springen. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

