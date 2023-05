Schüler vom Bodensee stürzt acht Meter tief in Schlucht

Drama bei einer Klassenfahrt: Ein 16-Jähriger vom Bodensee ist von einer kaputten Seilrutsche in Rathmannsdorf (Sachsen) acht Meter in die Tiefe gestürzt.

25.05.2023 | Stand: 13:32 Uhr

Der 16-Jährige, der auf einem Abenteuerspielplatz in der Sächsischen Schweiz schwer verunglückt ist, stammt offenbar vom Bodensee. Das berichtet bild.de. Der Betreiber des sogenannten Flying Fox - einer Seilrutsche - hatte nach Angaben des Internet-Portals ein Stahlseil zwischen knapp 50 Meter auseinander stehenden Bäumen über eine Schlucht gespannt.

16-Jähriger war auf Klassenfahrt in Rathmannsdorf bei Jugendherberge

Der Schüler war nach Polizeiangaben mit seiner Klasse in der Nähe der Jugendherberge Ochelbaude bei Rathmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)). Die Schüler aus dem Bodenseekreis, die auf Klassenfahrt in der Baude waren, besuchten am Mittwochabend die Seilrutsche an dem Abenteuerspielplatz.

Stahlseil von Seilrutsche reißt - Schüler stürzt acht Meter tief in Schlucht

Der 16-Jährige hängte sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr gesichert in die Seilwinde und rutschte los. Doch dann kam es zum Drama: Auf einmal riss das tragende Stahlseil - warum ist bislang unklar. Das teilte die Polizei Dresden am Donnerstag mit. Der Jugendliche stürzte daraufhin rückwärts ab - und fiel etwa acht Meter tief in eine Schlucht. Der Schüler vom Bodensee schlug nach dem Sturz auf den Boden des Waldes auf. Dadurch wurde der Jugendliche schwer verletzt.

Bergrettung transportiert Schwerverletzten auf Trage nach oben

Die Bergrettung wurde umgehend alarmiert und seilte sich zu dem Verunglückten in die Schlucht ab. Die Einsatzkräfte legten den Schwerverletzten auf eine Trage und zogen ihn anschließend vorsichtig nach oben.

Hubschrauber fliegt Schüler ins Krankenhaus

Ein Hubschrauber brachte den 16-Jährigen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun gegen den Betreiber der Anlage - wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Beamten wollen zudem klären, wie genau es zu dem Unfall gekommen war.

