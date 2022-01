Eine Frau hat am Mittwoch in Wangen einen Fußgänger mit ihrem Auto touchiert. Die Sonne hatte die Fahrerin offenbar geblendet.

13.01.2022 | Stand: 16:58 Uhr

Ein Fußgänger ist am Mitwoch in Wangen von einer Frau angefahren worden. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Autofahrerin übersieht Fußgänger: Zusammenstoß

Das Auto der Frau touchierte den 40-Jährigen auf einem Parkplatz. Die Polizei nimmt an, dass die Fahrerin von der Sonne geblendet wurde und den Fußgänger übersah. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

