Autofahrer übersieht in Lindau Fußgängerin und bringt sie danach selber ins Krankenhaus

25.12.2021 | Stand: 11:52 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Lindau ist am Heiligabend eine 41-jährige Fußgängerin verletzt worden.

Ein 33-Jähriger hat beim Linksabbiegen an der „Köchlinkreuzung“ am späten Nachmittag eine Fußgängerin übersehen. Die 41-jährige Frau wollte über die Reutiner Straße gehen, was der Autofahrer zu spät bemerkt hat, berichtet die Polizei. Trotz Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Nachdem der Fahrer den Notruf gewählt hat, brachte er die Verletzte sogleich selber ins Lindauer Krankenhaus. Über die genauen Verletzungen ist der Polizei bisher nichts bekannt; am Fahrzeug entstand kein Schaden.

