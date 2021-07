Auto fährt Mann mit Rollator in Lindenberg an und flüchtet

Ein Autofahrer streift einen 77-jährigen Fußgänger mit Rollator. Der Senior stürzt und verletzt sich - der Fahrer fährt weiter.

Ein Autofahrer hat am Dienstagmittag einen 77-jährigen Fußgänger in Lindenberg angefahren.

Wie die Polizei mitteilt, war der 77-Jährige zu Fuß mit dem Rollator auf dem Gehweg an der Hauptstraße in Richtung Goßholz unterwegs. An der Kreuzung zur Ellgasser Straße querte der Mann die Fahrbahn.

Als der 77-Jährige auf der anderen Straßenseite ankam, bog laut Polizei gerade ein Pkw von der Ellgasser Straße nach rechts in die Hauptstraße ab. Dabei fuhr der Pkw leicht über den Fußweg.

Auto berührt Fußgänger - dieser stürzt

Er berührte den Mann mit dem Rollator leicht, woraufhin dieser stürzte. Dabei verletzte sich der 77-Jährige am Rücken. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Lindenberg unter der Nummer 08381/92010 zu melden.

