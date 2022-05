Fast 60 Meter lang und vier Meter hoch: In drei Tagen entstand in Lindenberg eine neue Lärmschutzwand

Lärmschutz fürs Neubaugebiet: Ein Vorarlberger Unternehmen errichtet an den Tennisplätzen in Lindenberg eine begrünte Wand, die kein Fundament braucht.

Sie ist 57 Meter lang und fast vier Meter hoch. Gehalten wird sie nur durch das eigene Gewicht. Binnen dreier Tage ist die neue begrünte Lärmschutzwand an den Tennisplätzen in Lindenberg entstanden. Gebaut hat sie die Firma Gieselbrecht. Für das Unternehmen mit Sitz in Langen ( Vorarlberg) ein „kleineres Projekt“, wie Geschäftsführer Stefan Gieselbrecht erzählt.

Die Lärmschutzwand war wegen des neuen Baugebietes Am Gierenbach nötig. Es liegt einen Steinwurf von der Anlage des TC 46 entfernt. Zwar standen bisher am Rand der Tennisplätze zwei Hecken hintereinander. Die hatten allerdings nur eine „psychologische Wirkung“. Für den Lärmschutz, sagt Gieselbrecht, „bringen Hecken nichts“.

Sein 2006 gegründetes Unternehmen hat sich früher um Baumpflege gekümmert und Baumgutachten erstellt. Das macht die GmbH immer noch. Letzteres unter anderem für die Stadt Lindenberg. Allerdings baut Gieselbrecht seit 2016 unter dem Namen grünkonzept auch begrünte Lärmschutzwände.

Lärmnschutzwand kommt ohne Fundament aus

Dabei setzt das Unternehmen auf ein System, das ohne Gründung oder Fundament auskommt. Es reicht eine Schotterschicht aus 20 bis 30 Zentimetern. Darauf montiert das Unternehmen eine robuste Stahlkonstruktion. Sie wird gesteckt. „Geflext oder geschraubt wird bei uns nicht“, sagt Gieselbrecht.

Auf die Stahlkonstruktion kommen eine Kokosfaser- und Stahlmatten, an denen sich Kletterpflanzen hochranken können. Standfest wird die Wand durch die Konstruktion und die Füllung, zerkleinertes Material. Das bezieht Gieselbrecht vor Ort, beispielweise von Abbruchunternehmen. Dabei wird laut Stefan Gieselbrecht nur „zertifiziertes Material“ genutzt. Per Bagger wird es in die Wand gefüllt.

Steht die Konstruktion, wird die Wand begrünt. In Lindenberg haben Mitarbeiter an ihrem Fuß alle 30 Zentimeter abwechselnd beispielsweise Wilden Wein, Efeu und Geißblatt gepflanzt. Oben auf die 40 Zentimeter breite Krone kommt eine Vegetationsmatte. In Lindenberg sollen darauf 20 verschiedene Blumen sprießen. Nach etwa drei bis vier Jahren haben die Grünpflanzen die Spitze der Wand erreicht und überwachsen sie.

Die Wand muss erheblichen Windlasten Stand halten. Dafür sorgt ihr Gewicht. Beispiel Lindenberg: Dort wiegt ein Meter circa sieben Tonnen, erklärt Gieselbrecht. Bis zu acht Meter hoch baut das Unternehmen die Wände. „80 Jahre bis ewig“, sagt Gieselbrecht, halten sie.

Kosten der Lärmschutzwand: 40 Prozent günstiger

Nicht nur das ist nach Angaben des Geschäftsführers ein Vorteil gegenüber einer klassischen Lärmschutzwand aus Beton, Holz oder Aluminium. Die begrünte Wand sei 40 Prozent günstiger, schaffe einen ökologisch wertvollen Grüngürtel, filtere Feinstaub und biete Insekten und Vögeln Lebensraum. Und: sie sei nach 13 Jahren CO2-neutral, anschließend sorgt sie für eine positive Klimabilanz. Viel Pflege braucht die begrünte Wand auch nicht, sagt Gieselbrecht. In den ersten beiden Jahren kümmert sich sein Unternehmen darum, gießt die Pflanzen etwa fünf bis zehn Mal im Jahr. Später soll sie weitgehend ohne Pflege auskommen.

Mit der Wand leben kann auch der Tennisclub. Dessen Vorsitzender Ralph Ried spricht von einer „guten Lösung“. Mitglieder des TC 46 haben die mehrere Jahrzehnte alte Hecken entfernt. Finanzieren müssen die neue grüne Wand dagegen die Projektträger des Baugebietes.

In Lindenberg ist die Wand in dieser Form eine Premiere. Für Gieselbrecht ist es dagegen ein kleines Projekt. Grünen Lärmschutz errichtet das Unternehmen beispielsweise entlang von Straßen und Bahnlinien. Dabei geht es oft um Kilometer. Mittlerweile hat das Unternehmen auch Standorte in der Schweiz und Italien. Und: Gieselbrecht begrünt nicht nur Lärmschutzwände sondern auch Fassaden innen und außen.