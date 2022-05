Liebherr reduziert Aktivitäten in Russland - jedoch nicht komplett

Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine: Der Konzern stoppt alle Investitionen in Russland und fährt Werbung auf „ein Minimum“ zurück.

Von Benjamin Wagener

04.05.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Der oberschwäbische Mischkonzern Liebherr reagiert auf den Angriff russischer Truppen auf die Ukraine und fährt sein Engagement in Russland zurück. „Liebherr hat über die Sanktionen hinaus weitere restriktive Maßnahmen ergriffen und seine Russland-Aktivitäten weiter reduziert“, sagte ein Sprecher der Schwäbischen Zeitung. „Die Werbemaßnahmen für den russischen Markt wurden auf ein Minimum zurückgefahren und werden in den nächsten Wochen vollständig eingestellt.“ Zudem habe das Unternehmen „sämtliche Investitionen in Russland gestoppt.“ Eingestellt hat der Konzern nach eigenen Angaben auch das Neukundengeschäft im Bereich Aerospace zu dem die Lindenberger GmbH gehört.

