Die Feuerwehr war nach dem Hagel 26 Stunden im Einsatz. Hinterher gab es auch Kritik, weil manche auf Hilfe warten mussten. So argumentiert der Kommandant.

18.06.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Den 5. Juni 2022 vergisst niemand so schnell, der an jenem Sonntagnachmittag in Weiler war: Ein extremes Hagelunwetter sorgte für eine Ausnahmesituation. Es hat die Einsatzkräfte der Feuerwehr in besonderer Weise gefordert. Zeitweise 200 Frauen und Männer waren im Einsatz, darunter allein 54 Aktive aus Weiler selbst – und das über 26 Stunden lang.

