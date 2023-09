Wildcamper, Kliniken, Haustiere: Scheidegg baut einen neuen Wohnmobilstellplatz

Der Urlaub mit dem Wohnmobil wird für den Tourismus in Scheidegg immer wichtiger. Die Gemeinde reagiert und verdoppelt ihr Angebot. Für wen sie das tut.

21.09.2023

Der Urlaub im Camper oder mit dem Wohnmobil liegt im Trend. Das merkt auch der Markt Scheidegg – einer der wichtigsten Tourismusorte im Westallgäu.

„In den letzten fünf bis zehn Jahren, aber vor allem seit der Corona-Pandemie hat der Wohnmobil-Tourismus stark zugenommen“, bestätigt Friederike Grau von Scheidegg-Tourismus – und unterfüttert das mit Zahlen: „Waren es in den ersten Jahren nur rund 2500 Ankünfte, sind es im vergangenen Jahr schon über 6500 gewesen.“

Scheidegg baut Wohnmobilstellplatz in der Kurstraße

Diesem Trend trägt die Gemeinde Rechnung. Sie wird einen zweiten Wohnmobilstellplatz errichten. Er wird in der Kurstraße entstehen. Nachdem der Gemeinderat im März den dort geltenden Bebauungsplan geändert hatte, hat nun der Bauausschuss den konkreten Antrag abgesegnet.

Die ersten Arbeiten sollen möglichst noch in diesem Herbst beginnen, sagt Bauamtsleiter Roland Schlechta auf Nachfrage unserer Redaktion. Zur neuen Urlaubssaison im Sommer 2024 soll die Anlage dann idealerweise fertig sein.

Vorgesehen sind 25 Stellplätze für Wohnmobile. Die Gemeinde würde damit ihr Angebot für diese Reiseform auf einen Schlag mehr als verdoppeln: Der Stellplatz beim Kurhaus, den es seit 2005 gibt, kann 22 Fahrzeuge aufnehmen.

Aus Sicht von Tourismus-Expertin Friederike Grau ist dieser Schritt notwendig. „Wir möchten noch mehr Gästen die Möglichkeit bieten, Urlaub mit dem Wohnmobil zu machen“, sagt sie. Und zwar in einem geregelten Rahmen. Denn der Trend zum Wohnmobil-Tourismus führe auch dazu, „dass es mehr Wildcamper gibt, die ihren Abfall in der Natur oder auf den Parkplätzen zurücklassen“. Der geplante Stellplatz soll Abhilfe schaffen. „Die Wohnmobilisten sollen bei uns eine moderne Infrastruktur mit Sanitäranlagen vorfinden.“

Jeder Achte macht in Scheidegg mit dem Wohnmobil Urlaub

Auch der Standort bei der Sportalm (Kletterhalle) ist nicht zufällig gewählt. Denn dort befinden sich fast alle Kurkliniken, die es in Scheidegg gibt. „Das macht es auch Begleitpersonen möglich, in der Nähe zu nächtigen“, sagt sie. Eine fußläufige Anbindung an die Wanderwege rund um Scheidegg sowie an das Alpenfreibad ist ebenfalls gegeben.

Wohnmobilisten machen laut Grau aktuell einen Anteil von rund zwölf Prozent am klassischen Tourismus in Scheidegg aus. Tendenz steigend. Der Stellplatz am Kurhaus werde derzeit „in erster Linie von kinderlosen Paaren Ü50 genutzt“. Meist handle es sich um Gäste, die auf der Durchreise sind – und auch auf der Rückfahrt gerne wieder in Scheidegg Station machen. „Sie bleiben im Schnitt 1,5 bis 3,5 Nächte“, sagt Grau.

Die Touristikerin weiß auch, was hinter dem Reisetrend steckt: „Das Reisen mit dem Wohnmobil ermöglicht den Gästen eine besondere Flexibilität.“ Die Urlauber könnten so auf das Wetter reagieren – und zum Beispiel auch ihre Haustiere mitnehmen, was in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung nicht immer der Fall ist.

Die Gemeinde rechnet mit Baukosten in Höhe von 50.000 Euro. Sie wird die Fläche herstellen einschließlich Leerrohre. Betreiben wird sie die Anlage aber nicht selbst. „Den Ausbau des Platzes wird der Pächter übernehmen“, sagt Schlechta. Er muss beispielsweise die Stromstationen, die Ver- und Entsorgungsstation sowie eine Schranke stellen.