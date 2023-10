Uwe Wegmann kehrt als Interimstrainer zum FV Rot-Weiß Weiler zurück

Nach der Trennung von Jürgen Kopfsguter soll Ex-Profi Uwe Wegmann dem FV Weiler im Abstiegskampf neue Impulse verleihen. Weshalb er den Verein ganz gut kennt.

20.10.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Fußball-Verbandsligist FV Rot-Weiß Weiler hat ein unerwartete „interne Lösung“ aus den Hut gezaubert: Uwe Wegmann wird an diesem Samstag beim Auswärtsspiel gegen den SSV Ehingen-Süd als Interimstrainer an der Seitenlinie stehen. Das Comeback des Ex-Profis in Weiler gilt nach Angaben des Vereins „bis auf Weiteres“.

Uwe Wegmann war Spielertrainer beim FV Weiler

Wegmann war nach Ende seiner Profikarriere von 2002 bis 2004 bereits Spielertrainer bei den Rot-Weißen. Damals noch in der Landesliga. Was wohl kaum jemand weiß: Der frühere Zweitliga-Torschützenkönig ist Vereinsmitglied geblieben und in den vergangenen 20 Jahren zu verschiedenen Anlässen immer mal wieder in Weiler gewesen. "Es war eine richtig gute Zeit", blickt der 59-Jährige zurück.

FV Weiler hat sich von Trainer Jürgen Kopfsguter getrennt

Nun übernimmt der Ex-Profi aus Sonthofen (u.a. 1. FC Kaiserslautern und VfL Bochum) den Tabellenletzten der Verbandsliga Württemberg als Interimstrainer. Nur wenige Tage zuvor hatten sich die Rot-Weißen von Coach Jürgen Kopfsguter getrennt.

Wegmann soll der Mannschaft im Abstiegskampf neue Impulse verleihen. Er hat am Donnerstagabend bereits das Abschlusstraining geleitet.

Wegmann war nach seiner ersten Amtszeit in Weiler unter anderem beim FC Kempten, beim FC Memmingen und in Schweiz als Trainer tätig. Zuletzt hatte er den FC Wangen gecoacht (bis Sommer 2002). Er kennt also die Verbandsliga.