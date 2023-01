Vater stirbt allein im Krankenhaus - das bricht einer Wasserburgerin das Herz

Robert Drexler stirbt allein im Krankenhaus Lindau. Weil er coronapositiv ist, darf seine Tochter nicht zu ihm. Welche Vorwürfe sie den Verantwortlichen macht.

16.01.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Es sind die letzten Tage und Stunden im Leben ihres Vaters, die Anja Hotz nicht mehr loslassen. Sie wäre gerne bei ihm gewesen, doch als er in der Asklepios-Klinik Lindau gestorben ist, war er ganz allein. Weil dort niemand erkannte, dass er im Sterben liegt.

Bis er in die Klinik eingeliefert wurde, lebte Robert Drexler allein in seiner Wohnung in Wasserburg. Wie seine Tochter Anja Hotz erzählt, wurde der 85-Jährige von einem Pflegedienst und seinen beiden Kindern unterstützt. Am Morgen des 8. Oktober stürzte er. „Der Pflegedienst hat ihn so vorgefunden und den Notruf gewählt“, sagt Anja Hotz, die kurz darauf hinzugekommen war. Die Sanitäter hätten ihren Vater auf einen Stuhl gesetzt, dann habe er sich schnell stabilisiert. Trotzdem sollte er zur Abklärung ins Krankenhaus, obwohl er es gar nicht wollte. „Ich habe noch zu ihm gesagt: ,Papa, es ist nur für eine Nacht.’“

Routinemäßiger Coronatest in der Asklepios-Klinik Lindau fällt positiv aus

Zu diesem Zeitpunkt hat die 56-Jährige nicht damit gerechnet, dass sie und ihr Vater sich nie wieder sehen würden. Doch als er stationär ins Krankenhaus aufgenommen wurde, wurde er auf Corona getestet. Und dieser Routinetest fiel positiv aus. Das heißt: Robert Drexler durfte weder so schnell wie zunächst erhofft wieder nach Hause, noch durften seine Angehörigen ihn besuchen. Das trifft Anja Hotz besonders. „Er war für sein Alter fit und hat gut reden können, aber er war sicherlich auch beginnend dement“, sagt sie. „Ich wäre gern für ihn da gewesen.“

Strenge regeln im Krankenhaus in Lindau: Patienten mit Covid-19 dürfen keinen Besuch bekommen

Doch bei Patienten mit Corona ist die Klinik streng. Besuche bei Patientinnen und Patienten mit Covid-19 seien nicht erlaubt – zum Schutz der Angehörigen, aber auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der anderen Patientinnen und Patienten, schreibt Christopher Horn, Pressesprecher der Asklepios-Klinik Lindau, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung. Dennoch gebe es Ausnahmen, etwa um Menschen zu besuchen, die im Sterben liegen.

Wasserburgerin befürchtet, dass ihr Vater stirbt

Etwa eine Woche, nachdem ihr Vater ins Krankenhaus eingeliefert worden war, kam Anja Hotz zum ersten Mal der Gedanke, dass ihr Vater dort sterben könnte. „Er hat nichts mehr gegessen und getrunken. Seine Tabletten hat er wieder ausgespuckt“, liest sie aus der Pflegedokumentation vor. Immer wieder fragte sie, ob sie ihn sehen dürfe, habe aber immer eine Absage bekommen. Die Ärzte hätten darauf verwiesen, dass die Vitalwerte ihres Vaters gut seien.

Robert Drexlers Gesundheitszustand habe sich während des Krankenhausaufenthalts verschlechtert, er habe ein hypoaktives Delir entwickelt, schreibt Horn. Das ist ein Zustand von akuter Verwirrtheit, bei dem die Patienten apathisch wirken, Blutdruck und Puls jedoch unauffällig sind. „Sein Zustand wurde als nicht unmittelbar lebensbedrohlich eingestuft“, schreibt Horn. Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmung habe die Klinik den Angehörigen leider keinen persönlichen Besuch ermöglichen können.

Krankenschwester der Asklepios-Klinik Lindau stellt zumindest einen telefonischen Kontakt zwischen Tochter und Vater her

Wie Anja Hotz erzählt, habe eine Krankenschwester wenigstens einen Kontakt übers Telefon hergestellt. Sie habe Robert Drexler den Hörer hingehalten, damit er die vertraute Stimme seiner Tochter hört. Zu diesem Zeitpunkt war er nicht mehr ansprechbar, öffnete seine Augen nur noch hin und wieder. Mit Nachdruck habe sie ihm gesagt, dass er durchhalten solle. Sie komme zu ihm, sobald sie dürfe. „Ein gequältes ,Ja’ und langsames, schweres Atmen waren das letzte, was ich von meinem Vater gehört habe“, sagt Anja Hotz und schluckt die Tränen hinunter. In der Nacht auf den 18. Oktober verstarb Drexler. „Der Tod des Patienten hat sich nicht angekündigt und war für das Team der Station und die behandelnden Ärzte nicht vorherzusehen“, schreibt Horn.

In Corona-Schutzausrüstung darf die Wasserburgerin zu ihrem toten Vater

Als ihr Handy nachts klingelte, war Anja Hotz sofort klar, dass die Klinik dran ist, um die Todesnachricht zu überbringen. Sie und ihr Mann fuhren direkt hin. „Es war auf einmal möglich, ihn zu sehen“, sagt sie. Ausgestattet mit Haube, Mundschutz, Kittel und Handschuhen durften sie in sein Zimmer. „Er lag da ganz allein in einem riesigen Krankenzimmer“, sagt Anja Hotz. Der Anblick habe ihr Herz gebrochen. Sie versteht nicht, warum sie ihn nicht noch lebend sehen konnte – zumal es inzwischen außerhalb des Krankenhauses kaum noch Corona-Beschränkungen gibt. „Ich hätte gerne selbst darüber entschieden, ob ich mich in dieser Situation vor Corona schützen will“, sagt sie.

Wasserburgerin über den Tod ihres Vater: "Das ist doch nicht menschlich"

Um ihre Fragen zu klären, aber auch um ihren Standpunkt zu vertreten, hat sie ein persönliches Gespräch mit dem Geschäftsführer Boris Ebenthal und dem Chefarzt Dr. Heinz Linhart geführt. „Das habe ich eingefordert“, sagt Anja Hotz. Denn es ist ihr ein Anliegen, darüber zu sprechen und den Finger in die Wunde zu legen. „Ich mache der Klinik keinen Vorwurf, dass er gestorben ist, sondern wie er gestorben ist“, sagt sie. „Das ist doch nicht menschlich.“