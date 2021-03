Verbrannte Eier sorgen für Feuerwehreinsatz in Lindau - Betrunkener schläft beim Kochen ein

Ein betrunkener Mann will sich nachts noch Eier kochen. Er geht schlafen und vergisst diese auf dem Herd. Seine Nachbarn rufen die Feuerwehr.

15.03.2021 | Stand: 12:34 Uhr

Ein betrunkener Mann in Lindau hat kochende Eier auf dem Herd vergessen und so für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Laut Polizei rückten die Einsatzkräfte gegen 0.15 Uhr am Montag in die Wohnung des 40-Jährigen aus.

Brennende Eier lösen Feuermelder in Lindauer Wohnung aus

Offensichtlich wollte sich der Mann Eier kochen und schlief währenddessen ein. Als das Wasser im Kochtopf verkocht war, brannten die Eier an. Der dadurch entstandene Rauch löste den Feuermelder in der Wohnung aus. Auch die Nachbarn wurden auf den vielen Rauch aufmerksam und verständigten Feuerwehr und Polizei.

Mann schläft bei Eintreffen der Feuerwehr noch

Die Feuerwehr Lindau brach die Tür zur Wohnung auf und entschärfte die Lage. Der Mann schlief beim Eintreffen der Einsatzkräfte noch in seinem Bett, später brachten diese ihn zur Kontrolle in das Lindauer Krankenhaus. Der 40-Jährige wurde nach seiner Untersuchung schnell wieder entlassen.

