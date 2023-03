Wieso ein Vergewaltiger aus dem Westallgäu nicht ins Gefängnis muss

Der Täter aus dem Raum Kißlegg gesteht in der Berufungsverhandlung in Wangen. Das bringt ihm eine Haftstrafe wegen Vergwaltigung wegen ein - aber zur Bewährung.

Von Siegfried Großkopf

27.03.2023 | Stand: 11:28 Uhr

Zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren hatte das Amtsgericht Wangen vor Monaten einen jüngeren Mann aus dem Raum Kißlegg verurteilt. Die Tat, die der Beschuldigte in der ersten Instanz noch bestritten hatte: eine Vergewaltigung in der Silvesternacht im Januar 2020. Gegen das Urteil waren sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen. Ersterer, weil er die Strafe als zu hoch empfand, Letztere, weil sie den Anklägern zu milde erschien.

