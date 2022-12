Zwischen Goßholz und Riedhirsch gab es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

15.12.2022 | Stand: 17:11 Uhr

In Heimenkirch hat es am späten Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Laut Polizei war der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er aus. Der Fahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist aktuell noch völlig unklar.

Derzeit ist die Straße zwischen Goßholz und Riedhirsch voll gesperrt.

Mehr Informationen zu dem Unfall folgen hier in Kürze.

