Vermisste Frau am Bodensee gefunden: So lief die Suche rund um Lindau

Eine 41-Jährige war in Lindau nicht wie abgemacht zu Hause aufgetaucht. Eine Woche lang fehlte von ihr jede Spur. Eine Zeugin gab den entscheidenden Tipp.

19.09.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Sie ist in ihr Auto gestiegen, losgefahren – und verschwunden. Eine Woche lang fehlte von einer 41-jährigen Frau jede Spur. Zuletzt gesehen worden war sie in Lindau. Zu Hause in Fürth kam sie nie an. Am Montag fand die Polizei sie nun in Österreich.

