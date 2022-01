Versuchtes Tötungsdelikt in Lindau: 24-Jähriger greift Frau an

In Lindau hat ein polizeibekannter Mann eine 56-Jährige bedroht und versucht, sie zu töten. Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen.

12.01.2022 | Stand: 13:58 Uhr

In Lindau hat ein Mann am Freitag gegen 17 Uhr in einem Anwesen in der Reutiner Straße in Lindau eine 56-jahrige Frau angegriffen.



Der weitläufig bekannte 24-jährige Mann ging völlig unvermittelt im Zimmer der Frau mit einem Messer auf diese los und verletzte sie lebensgefährlich, berichtet die Polizei.

Er flüchtete nach der Tat zu Fuß, stellte sich aber kurze Zeit später selber bei der Polizeiinspektion Lindau, wo er vorläufig festgenommen wurde.

Nach Erstversorgung wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei Lindau hat mit Unterstützung des Kriminaldauerdienstes der KPI Memmingen vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter wurde mittlerweile auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten dem Haftrichter vorgeführt. Dieser hat wegen versuchten Mordes einen Untersuchungshaftbefehl erlassen, woraufhin der Mann in die JVA eingeliefert worden ist.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 24-jährige Täter gegen 17.05 Uhr von einer bislang unbekannten Person mit dem Auto an der Köchlinkreuzung mitgenommen wurde und zur Polizeiinspektion Lindau (Bodensee) gefahren wurde. Die 56-Jährige ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Lenker des Fahrzeugs wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Lindau (Bodensee) unter der Telefonnummer 08382/910-0 zu melden.