Vertrag verlängert: Jürgen Kopfsguter bleibt Trainer beim FV Rot-Weiß Weiler

Jürgen Kopfsguter steht weiter beim FV Weiler an der Seitenlinie. Allerdings hat er sich "so spät und so fraglich wie noch nie" für einen Verbleib entschieden.

05.05.2022 | Stand: 19:54 Uhr

Sportlich lief es zuletzt eher mau beim FV Rot-Weiß Weiler. Er wartet in der Landesliga-Aufstiegsrunde immer noch auf den ersten Sieg und ist auf den siebten Platz abgerutscht. Vor dem Heimspiel gegen den FV Ravensburg II (Samstag, 7. Mai, 15.30 Uhr) gibt es dennoch eine gute Nachricht: Der Trainer bleibt an Bord. Jürgen Kopfsguter hat verlängert und wird auch in der Saison 2022/23 an der Seitenlinie stehen.

