Verwirrter Mann belästigt in Lindau Leute mit Spielzeugwaffen

Ein Mann in Lindau kauft zwei Spielzeugwaffen als Faschingsartikel in einem Laden. Kurz darauf belästigt er damit Passanten. Auf die Polizei wirkt er verwirrt.

18.03.2021 | Stand: 13:10 Uhr

Beinahe einen groß angelegten Polizeieinsatz hat ein 32-Jähriger am Mittwochmittag in Lindau ausgelöst. Bei der Polizei in Lindau ging eine Mitteilung ein, dass ein Mann offensichtlich mit Spielzeugwaffen am Lindaupark die Leute belästigte. Laut Polizei war aber bereits bei der Mitteilung klar, dass es sich nur um Spielzeug handelte. Andernfalls wäre ein groß angelegter Polizeieinsatz die Folge gewesen, wie die Polizei berichtet.

Vor Ort stellten die Beamten einen 32-jährigen Mann mit zwei sogenannten „Käpselepistolen“ fest, der sich zuvor in einem Geschäft die beiden Faschingsartikel gekauft hatte. Er machte auf die Beamten einen verwirrten Eindruck. Nachdem sie den Mann eingehend überprüft und belehrt hatten, konnte der 32-Jährige wieder gehen.

