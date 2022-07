VfB Stuttgart schlägt Trainingslager im Westallgäu auf

Fußball-Erstligist VfB Stuttgart sein Trainigswuartier in Weiler bezogen. Wieso der Trainer erst später gekommen ist und welches Testspiel geplant ist.

Der VfB Stuttgart startet seine "Mission Klassenerhalt" im Westallgäu. Der Fußball-Bundesligist hat sein Trainingslager in Weiler aufgeschlagen.

Am Samstag hat das Team im Hotel Tannenhof eingecheckt, anschließend ein Testspiel in Friedrichshafen absolviert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gewann der VfB vor 3680 Zuschauern mit 3:2 (0:1) gegen den Schweizer Meister FC Zürich. Sportdirektor Sven Mislintat sprach von einem „sehr, sehr guten Spiel“, in dem vor allem die zweite Halbzeit mit den Toren von Naouirou Ahamada (2) und Darko Churlinov „herausragend“ gewesen sei.

Der VfB Stuttgart ist im Hotel Tannenhof untergebracht

Begeistert ist Mislintat auch vom Hotel. In einem Video auf der vereinseigenen Homepage lobt er das Hotel Tannenhof, das schon etliche Profiteams wie den FC Augsburg oder den VfL Bochum beherbert hatte, als „wunderschönes Bauwerk“ mit „viel Holz und ganz warmer Atmosphäre“. Auch den Fitnessraum, die Tennisplätze und die Entspannungsmöglichkeiten hob Mislintat hervor.

Trainer Pellegrino Matarazzo ist wegen Corona ins Allgäu nachgereist

Der VfB Stuttgart, bei dem Trainer Pellegrino Matarazzo nach überstandener Corona-Infektion am Sonntagabend nach Weiler nachgereist ist und am Montag dort erstmals auf dem Platz stand, trainiert in der Regel dreimal täglich – vor dem Frühstück geht es zum Laufen, vormittags und nachmittags ins Raiffeisenbank-Stadion des FV Rot-Weiß Weiler.

Die öffentlichen Trainingseinheiten sind gut besucht. Mit dabei sind auch die Neuzugänge Juan José Perea und Josha Vagnoman.

Das Trainingslager in Weiler dauert bis Samstag, 16. Juli, und endet mit einem Testspiel gegen den Premier-League-Klub FC Brentford – erneut in Friedrichshafen (15 Uhr). Auch ein Fanfest mit Autogrammstunde soll es in Weiler noch geben.

