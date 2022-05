Ein Alpabtrieb in Maierhöfen findet auch 2022 nicht statt. Dieses Mal hat die Absage jedoch nichts mit Corona zu tun. Was stattdessen geplant ist.

18.05.2022 | Stand: 20:09 Uhr

Der längste Alpabtrieb Bayerns ist Geschichte: In Maierhöfen wird es in diesem Jahr keinen Viehscheid geben. Das haben Thomas Holzer vom Viehscheidverein und Alpmeister Herbert Mader von der Weidegenossenschaft Maierhöfen auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Immerhin: Ein Festzelt wird es in Maierhöfen trotzdem geben – vom 9. bis 11. September.

