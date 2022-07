Beim Oldtimertreffen in Röthenbach scharen sich die Menschen vor allem um alte Eicher-Traktoren. Was diese Fahrzeuge so besonders macht.

04.07.2022 | Stand: 17:56 Uhr

Franz Greber aus Malleichen ist stolzer Besitzer von sechs Traktoren der Marke „Eicher“, Erwin Walser aus Heimenkirch hat deren drei. „Sie sind einfach Kult“, sagen nicht nur die beiden Westallgäuer. Insgesamt 150 der zwischen 1949 und 1995 in Oberbayern gebauten Traktoren waren beim Oldtimertreffen in Röthenbach zu sehen. Und sie zogen die Aufmerksamkeit der etwa 3000 Besucher auf sich.

