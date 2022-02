Viele neue Corona-Fälle im Landkreis Lindau: Schulen, Kitas und Heime betroffen

Die Inzidenz im Landkreis Lindau steigt auf mehr als 1900. Corona-Fälle gibt es auch wieder in Pflegeeinrichtungen. Wie das Landratsamt Lindau darauf reagiert.

11.02.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Testen, testen, testen: Obwohl in Bayern längst nicht mehr jeder automatisch einen PCR-Test bekommt, der in Kontakt mit einem Corona-Fall gekommen ist, ist das Testaufkommen im Landkreis Lindau enorm: 1000 bis 1500 Testungen werden derzeit allein am Testzentrum in Bösenreutin pro Woche durchgeführt.

Immerhin: „Die Kapazitäten sind damit nicht ausgeschöpft“, teilt Sibylle Ehreiser vom Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Auch deshalb, weil der Landkreis kürzlich zur Entlastung drei weitere „offizielle“ Teststationen in Lindau und Lindenberg – dort befindet sie sich am Stadtplatz – in Betrieb genommen hat. In diesen Einrichtungen sind bis Ende Januar rund 660 Tests erfasst worden, wobei die tatsächliche Zahl wohl deutlich höher liegt. „Die Anzahl der PCR-Tests für Selbstzahler wird in dem Meldeportal nicht erfasst“, sagt Ehreiser.

Übrigens: Teststationen, also beispielsweise Apotheken, haben eine Meldepflicht und müssen auch positive Antigen-Schnelltestergebnisse an das Gesundheitsamt melden. In die Statistik fließen diese Fälle aber erst ein, wenn sie durch einen PCR-Test bestätigt worden sind.

Auch für die Hausärzte im Landkreis bedeutet die Omikron-Welle viel Arbeit. Die Praxen, die im Gesundheitsnetz Westallgäu organisiert sind, nehmen derzeit zwischen 60 und 80 Tests pro Woche ab. „Das geht schon, ist aber ein Aufwand – vor allem die Bürokratie“, sagt GNW-Vorsitzender Dr. Franz-Joseph Sauer. In den Arztpraxen werden seinen Angaben zufolge derzeit ausschließlich Patientinnen und Patienten mit Symptomen getestet.

„Im Vergleich zum Herbst hat die Zahl der PCR-Tests deutlich zugenommen. Aber sie bewegt sich schon seit einer geraumen Zeit auf diesem Niveau“, sagt Dr. Sauer. Was allerdings in letzter Zeit auffällt: „Wir haben eindeutig mehr positive Tests. Etwa 40 bis 50 Prozent sind positiv“, sagt der in Lindenberg ansässige Mediziner.

Mehr als 1500 neue Corona-Fälle im Landkreis Lindau

Diese Einschätzung bestätigen auch die Meldezahlen des Landratsamtes und des Robert-Koch-Instituts: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau ist am Freitag (11. Februar) auf über 1900 gestiegen. Der Wert ist deutlich höher als in den benachbarten Landkreisen Ravensburg und Oberallgäu.

Allein in der vergangenen Woche sind mehr als 1500 Neuinfektionen gemeldet worden – das entspricht in etwa der Einwohnerzahl der Gemeinde Maierhöfen.

Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor diffus. Einen Hotspot gibt es nicht. Was die Behörde allerdings sagen kann: Wie schon in den Vorwochen ist der Großteil der Infizierten unter 50 Jahre alt – und viele Ansteckungen finden innerhalb von Familien statt. Viele Infektionen verlaufen schwach bis mittel, einige sogar ganz ohne Symptome.

Corona im Landkreis Lindau: Ein Patient auf der Intensivstation

Stationär behandelt werden laut Landratsamt momentan neun Personen, eine davon intensivmedizinisch. Laut DIVI-Intensivregister waren am Freitag sieben von zwölf Intensivbetten im Landkreis belegt.

Aktuell sind zehn Schulen und vier Kindertagesstätten im Landkreis betroffen – und auch fünf Pflegeeinrichtungen. Wohl auch deshalb wurden in dieser Woche die Pflegeeinrichtungen angeschrieben und Sonder-Impfaktionen abgeboten. „Personal und Impfstoff stehen ausreichend zur Verfügung“, betont der Landratsamt. Durchgeführt werden sowohl Erst- und Zweit- als auch Auffrischungsimpfungen.

Im Landkreis sind bislang fast 146.500 Impfungen verabreicht worden. Fast 40.000 Menschen sind geboostert – was in etwa der Hälfte das Landkreisbevölkerung entspricht. 50 Personen haben bereits die Viertimpfung bekommen, welche die Stiko unter anderem für Menschen ab 70 und Bewohner in Pflegeeinrichtungen empfiehlt.

Impftermine im Landkreis Lindau

Impfungen für Erwachsene und Kinder ab zwölf Jahren Impfzentrum Lindenberg und Lindau, jeweils Montag bis Samstag, 13 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung)

Impfzentrum Lindenberg und Lindau, jeweils Montag bis Samstag, 13 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung) Impfungen Kinder zwischen fünf und elf Jahren Impfzentrum Lindau; Samstag, 19. Februar, 9 bis 12 Uhr (Anmeldung über die Hotline 0800/9118219)

Die Corona-Lage im Landkreis Lindau (Stand: 11. Februar)

Alle Fälle seit Beginn der Pandemie 12.903 (Vorwoche: 11.328)

12.903 (Vorwoche: 11.328) Quarantänefälle in dieser Woche keine Angaben möglich wegen Software-Probleme (Vorwoche: 1354)

keine Angaben möglich wegen Software-Probleme (Vorwoche: 1354) 7-Tage-Inzidenz 1904,1 (Freitag vor einer Woche: 1556,9)

Alle Corona-Fälle in den Kommunen seit Beginn der Pandemie (Stand: 11. Februar)