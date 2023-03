Vier-Linden-Quartier: In Lindau entstehen 414 Wohnungen, eine Kita und Arztpraxen

Neue Wohnungen, eine Kita und Arztpraxen: In Lindau-Reutin entsteht ein neues Quartier: 170 Millionen Euro werden investiert. Das sind die Pläne.

23.03.2023 | Stand: 18:57 Uhr

Die Pläne zeigen Mehrfamilienhäuser mit begrüntem Dach, bepflanzten Innenhöfen, privaten Gärten und einen vergrößerten Lindaupark. So wird das Vierlinden-Quartier im Stadtteil Reutin in wenigen Jahren aussehen. Die Bauarbeiten sind schon seit ein paar Wochen im Gang, jetzt gab es auch den offiziellen Spatenstich. Nachfolgend ein Überblick, was in Wurfweite des Fernverkehrs-Bahnhofes in Lindau geschieht.

