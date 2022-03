Das Baro Drom Orkestar bereist mit seiner Musik Landschaften Süd- und Osteuropas. Von dort bringt es Gypsy Dance und melancholische Klänge nach Lindenberg mit.

26.03.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Schlagzeuger Gabriele Pozzolini streckt beide Arme in die Höhe, viermal schlägt er die Sticks aneinander. Mit einem wuchtigen Akkord antwortet die Band – und dann startet der wilde Ritt gen Osten. Das Baro Drom Orkestar füllt den Kulturboden in Lindenberg mit einer Energie, die all das Bedrückende dieser Tage beinahe vergessen lässt.