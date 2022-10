Ex-Neonazi Philip Schlaffer spricht im Club Vaudeville in Lindau darüber, wie er in die Szene hineinrutschte und wie ihm der Ausstieg gelang.

06.10.2022 | Stand: 20:10 Uhr

Philip Schlaffer war 15 Jahre alt, als er begann, rechtsextreme Bands zu hören. Kurz darauf trat er in die rechtsextreme Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ein, später wurde er Anführer einer berüchtigten Rockerbande. Heute ist er Buddhist – und will Jugendliche davor bewahren, die Fehler zu wiederholen, die er selbst begangen hat. Dafür kommt er am heutigen Freitag nach Lindau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.