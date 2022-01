Vulkanausbruch im Pazifik war sogar in Allgäu messbar

Vulkanausbruch in 17.000 Kilometer Entfernung: Barometer des Isnyer Hobbymeteorologen Timo Riedel bildet „Schockwelle“ aus dem Archipel Tonga im Pazifik ab.

Von Tobias Schumacher

21.01.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Am vergangenen Samstag ist im südpazifischen Archipel Tonga der Unterseevulkan namens Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai ausgebrochen. Die gewaltige Eruption schleuderte nach einem Bericht des Portals wetteronline Asche und Gas in einer „gigantischen Wolke“ bis in rund 30 Kilometer Höhe der Erdatmosphäre, und die Druckwelle sei in Schallgeschwindigkeit um die Erde gerast und habe in den Abendstunden auch Europa erreicht. In Isny hat sie Timo Riedel aufgezeichnet, der am Rotmoos eine private Wetterstation betreibt.