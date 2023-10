Mumien, Geister,  Wikinger: Das große Gruseln auf dem Skywalk

1000 Menschen besuchen die restlos ausverkaufte Waldgeisterparty auf dem Baumwipfelpfad in Scheidegg. Was sie in der Dunkelheit alles erlebt haben.

Ein dunkler Wald. Ein ferner Schrei. Ein zerzaustes Mädchen im Nachthemd auf dem Weg. Hysterisch kichernd rät es der Besuchergruppe, schnell weiter zu gehen. „Sie sind hier überall. Überall.“

Es ist Gruselzeit in der Walderlebniswelt Skywalk Allgäu. Zweimal 500 Menschen haben sich am Wochenende zur ausverkauften Geisterparty und zum Grusellauf unter dem Baumwipfelpfad angemeldet. Wo normalerweise Kinder und Familien friedlich im Tageslicht knorzige Bäume entdecken, hielten am Samstag- und Sonntagabend schauriges Grauen Einzug.

Drei Theatergruppen sind dabei

37 Darsteller der Jungen Bühne Lindenberg (unter der Regie von Elke Schneider und Gaby Bley-Ruther) trieben gemeinsam ihr Unwesen. An zwei Stationen unterstützten Schauspieler des Volkstheaters Lindenberg und des Theatervereins Opfenbach das Team

Ebenfalls anwesend: der Vollmond hinter schwarzen Wolken, ein düsterer Wald und ein Wurzelweg gesäumt von Teelichtern. Irgendwo scheppert es. Eine Frau kreischt in der Ferne. Mutig schreiten die Besucher in kleinen Gruppen voran. Genau, wie es die verschrammte Alisa Schneider (Projektleitung des Skywalks Allgäu) und der alte Nachtwächter eingangs erklären: „nichts anfassen“ und „zusammenbleiben“. So kämen alle „vielleicht lebend wieder raus.“

Auf Tuchfühling mit den Besuchern

Der Effekt: Keiner mag so recht voraus. Dabei kommt der Schreck von allen Seiten. Am Wegesrand liegen erfrierende Gestalten, die nach den Knöcheln der Besucher greifen. Dazu die Schiffs-Szene von Titanic – sogar mit Musik. Ein „Pfffft“ von rechts reißt die Gruppe aus dem beklemmenden Gefühl. „Nur eine Nebelmaschine“, beruhigt sich ein Vater selbst in der optisch wabernden Kälte.

Auf dem Weg vorbei an Spiegeln, Särgen und Gebein starren die Gäste der Waldgeisterparty in die Dunkelheit. Schaukelt der knarzende Stuhl hier ganz allein? „Psychiatrie – geschlossen“ steht auf einem Schild davor. Dahinter: ein Laken auf dem mit Blut die Worte „Help me“ stehen.

Mit einem lauten Scheppern taumeln zwei Irre in Zwangsjacken hinter Bäumen hervor – schaurig geschminkt vom Maskenteam. Ihr Text: verzweifeltes Stöhnen ohne Sinn. Die Gruppe ist sich einig: schnell weiter.

Als alles friedlich scheint, springt erst ein Jocker aus einem Baumstumpf, später zwei beblätterte Waldgeister aus dem Gebüsch. An einem Hang krabbeln erbärmlich dreinblickende Kinder fauchend über den Pfad. Imposant (aber nicht weniger gruslig): die kriegerischen Wikingerinnen unter großen Segeln. Sie kriechen den Gästen gefährlich raunend ins Gesicht oder klopfen aggressiv auf Schilder. Ihr Anliegen ist klar: weitergehen.

Vorbei an der Jungfrau, die von einem stattlichen Waldschrat mit knöchriger Nase an den Baum gekettet ist, bis zum Mädchen mit dem roten Cape, das sich in ein ungut verlaufendes Gespräch verwickeln lässt, das mit „… damit ich Dich besser fressen kann“ endet. Ein Teenager unter den Grusel-Läufern erkennt sofort: „Ah, Rotkäppchen - in Kurz“. Befreites Lachen.

Wir sollen „weitergehen, weitergehen“, lechzt die Vorsitzende der jungen Bühne, Gaby Bley-Ruther, die als Waldgeist ein übles Getränk zu sich nimmt und kurz darauf dem Wahnsinn verfällt. Kurz vor Schluss versucht eine Priesterin eine Mumie zum Leben zu erwecken. Und siehe da: Der in Stofffetzen gewickelte Mann erhebt sich. Ein Besucher erkennt die halb verrottete Person sofort: „Der kommt vom Liebherr – aus der Nachtschicht.“ Gelächter. Bis die Wahrsagerin vor dem Ausgang prophezeit: „Ihr werdet gut schlafen… aber ihr werdet furchtbare Albträume haben.“

Die Gäste haben an dieser Stelle erst einmal ordentlich Hunger. Auf der Speisekarte des Skywalks stehen schwarze Burger und blutige Donuts. Dazu passend das Wolfsgeheul von Michael Jacksons Thriller von DJ Daduddi (Stefan Trenkle). Am Horizont die Nagelfluhkette im Mondenschein. Fazit: Die Waldgeisterparty im Skywalk ist kein Horror, sondern einfach nur schaurig schön.

Weitere Angebote in den Ferien

Noch bis Sonntag ist goldene Herbstwoche im Skywalk Allgäu. Am Montag bietet der Park von 11 bis 15 Uhr einen Jonglage- und Akrobatik-Workshop. Am Dienstag macht Roland Bock Kinder (5 bis 12 Jahre) zu Baumexperten. Am 2. November kommen magische Stelzengeher, am 3. November ist Laternenbasteln (13 Uhr), Laternenumzug über den Baumwipfelpfad (16.30 Uhr) und Feuershow (17.30 Uhr). An allen Tagen dazwischen sind Bastelaktionen passend zum Herbst.