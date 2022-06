13 Verletzte durch chemische Dämpfe in Hotel in Wangen

In einem Hotel in Wangen (Landkreis Ravensburg) sind chemische Dämpfe aus einer Spülmaschine ausgetreten. 13 Menschen wurden dadurch verletzt.

In einem Hotel im Bereich der Herrenstraße in Wangen (Landkreis Ravensburg) sind am Montagmorgen 13 Menschen durch eine Chemikalie verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat es nach ersten Erkenntnissen einen technischen Defekt an einer Industriespülmaschine in der Küche gegeben. Dieser Defekt führte dazu, dass das in einem Reinigungsmittel enthaltene Natriumhydroxid in zu hoher Konzentration zusammen mit den Dämpfen der Spülmaschine in die Luft geraten ist.

Chemie-Dämpfe in Hotel in Wangen ausgetreten: Polizei ermittelt

Durch den Kontakt mit den gesundheitsschädlichen Dämpfen wurden sowohl Angestellte als auch Gäste des Hotels verletzt. Insgesamt entwickelten 13 Menschen Symptome wie Reizhusten und Rötungen im Halsbereich. Sie wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Während des Einsatzes wurde das Gebäude zur Sicherheit geräumt. Derzeit ermittelt die Polizei nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen fahrlässiger Körperverletzung.

